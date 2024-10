【モデルプレス=2024/10/13】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が13日、さいたまスーパーアリーナにて開催された韓国の有名音楽番組「SBS人気歌謡」によるライブイベント「SBS INKIGAYO LIVE in TOKYO」に出演した。【写真】JO1メンバー、レッドヘアに大胆チェンジ◆JO1「ICY」初披露ストリートライクな衣装で登場したJO1は新曲「WHERE DO WE GO」からスタート。続いて前日に公式YouTubeにてPERFORMANCE VIDEOが