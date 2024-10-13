トーヤーマンが運営するマフィン専門店「ataruBAKE(アタルベイク)」は、惣菜マフィンとおやつマフィンの10月メニューを発表した。メニューは2週間ごとに替わり、10月前半と後半でそれぞれ11種類のマフィンを提供する。マフィンの可能性を楽しめるお店「ataruBAKE」は、東京都台東区にあるマフィンの専門店。店内には常時12〜15種類の惣菜マフィンとおやつマフィンを用意。その場で焼き上げたマフィンが、ショーケースにずらりと並