上海浦東新区、新型商業施設が相次ぎ開業消費を活性化上海市浦東新区で新たに開業した商業施設「前灘公園巷」を訪れた人たち。（9月28日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海10月13日】国際消費センター都市としての整備を進める中国上海市の浦東新区は、新型消費業態と消費市場への供給を絶えず増やすことで新たな消費活力を引き出している。9月末には「花木時光里」「前灘公園巷」の二つの大型商業施設が開業したほか、陸家