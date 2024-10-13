11月2日(土)〜4日(月)の3日間、神戸市のメリケンパークにて、入場無料の「KOBE NIGHT PICNIC 2024 みなとアートDAYS 食とウタカタが彩る3日間！」が開催される。神戸の魅力を届ける「KOBE NIGHT PICNIC」2022年より、HKMエンタープライズ、神戸港“U”パークマネジメント共同事業体、メリケンパーク協議会の共催となり、メリケンパークにおいて、地元ならではの地産地消の食や体験型アートを通じ、神戸資源の再発見・再発信を目的