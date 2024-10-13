遠藤製餡が、ドラミちゃんデザインパッケージの新商品「ドラえもん カスタードあん」を、10月1日(火)より販売中だ。箱も可愛い「ドラえもん カスタードあん」新商品「ドラえもん カスタードあん」140gは、世界中で子どもから大人まで人気の日本を代表するキャラクター「ドラえもん」をパッケージに使用し、日本だけでなく海外からの観光客にも「あんこ」を身近に感じて試してもらえるように開発。今年の春に発売された「ドラえもん