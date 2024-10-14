元HKT48でタレント・俳優の田中美久（23）の2nd写真集『気ままに。』のオールアザーカットで構成したデジタル写真集『もっと、気ままに。』が、14日に発売された。【写真集カット】オーストラリアで最高の笑顔を見せる田中美久昨年12月をもって約10年活動してきたHKT48を卒業し、俳優への道を進め始めた“令和のグラビアヴィーナス”こと田中。「未知なる世界への挑戦」をテーマに撮影した今作のロケ地は、南半球に位置するオ