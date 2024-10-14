第５０回衆院選は１５日公示され、２７日の投開票に向けて１２日間の選挙戦に入る。物価高対策を含む経済政策や、自民党派閥の「政治とカネ」の問題を受けた政治改革などを争点に、自民単独もしくは自民、公明両党の与党で引き続き過半数（２３３議席）を確保できるかどうかが焦点となる。衆院選は、衆院の定数計４６５議席（小選挙区２８９、比例選１７６）を与野党で争う。読売新聞社の集計では１３日現在、小選挙区選と比