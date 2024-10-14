7人組グループ・Travis Japanが、23日発売のグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）の表紙に1年半ぶりに登場する。“TJポーズ”が大きな話題を呼んだTravis Japanが初のワールドツアーの合間を縫って明け方の空を背に、スケール感マシマシの貫禄で登場。7人の旅路に誘う“ロードムービーグラビア”を展開する。【動画】Travis Japan新曲「Crazy Crazy」15秒スポット今回、初のワールドツアーの合間の「秋の推し旅2024」特集