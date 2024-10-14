「あの頃の橋本環奈すぎる」と話題のアイドルがバラエティーに初登場。芸能界で売れて「お金持ちになりたい」という夢を語り、千鳥の大悟が「お金欲しいがめついキャラ」とコメントするシーンがあった。【映像】“あの頃の橋本環奈すぎる”と話題！中川心の180度開脚『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエテ