板野友美の“妹分グループ”オーディションで合格し、アイドル活動をしている友美の実の妹・板野成美がコネ疑惑を否定。「私カワイイから受かれました」と堂々と述べるヒトコマがあった。【映像】板野友美の実妹と義妹で結成した「コネコネCLUB」『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務め