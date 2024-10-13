JR四国全線と土佐くろしお鉄道全線の特急列車(グリーン車)および普通列車を4日間利用できる「四国グリーン紀行」で高松から旅に出て、初日は宇和島まで移動したのち、予土線が全線で運転を見合わせていたため、バスで宿毛へ移動しました。2日目の朝は宿毛からスタートします。四国グリーン紀行 ｜四国旅行JR四国ツアー（駅コミ）https://www.jr-eki.com/ticket/brand/2-3UW1日目の様子は以下の記事にまとめています。「四国グリ