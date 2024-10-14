【シカゴ時事】シカゴ・マラソンは１３日、米シカゴの市街地コースで行われ、女子でルース・チェプンゲティッチ（ケニア）が２時間９分５６秒の世界新記録を樹立して優勝した。従来の記録はティギスト・アセファ（エチオピア）が２０２３年のベルリン・マラソンでマークした２時間１１分５３秒で、２分近くも更新。女子で初めて２時間１０分の壁を破った。