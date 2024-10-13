◆プロボクシング▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦ビンス・パラス―京口紘人（１３日、神奈川・横浜武道館）元世界２階級制覇でＩＢＦ世界フライ級１１位・京口紘人（ワタナベ）が、ＷＢＡ同級４位のビンス・パラス（フィリピン）に２―０の判定勝ちで、５月に韓国で判定の末に敗れた一戦のリベンジを果たした。「今回ビンス選手にリベンジするという思いで、今日ここまで厳しいトレーニングを積んできたので、今はち