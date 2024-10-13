◆卓球アジア選手権最終日（１３日、カザフスタン・アスタナ）女子ダブルス決勝が行われ、世界ランク７位の大藤沙月、横井咲桜組（ミキハウス）が木原美悠、張本美和組（木下グループ）との日本人同士の対決を３―２で勝ちきり、金メダルに輝いた。２―２の最終ゲームで横井のバックハンドを相手が返せず、ハグで喜びを分かち合った。大藤、横井組が激闘の末に勝ちきった。第１ゲーム（Ｇ）は中盤に追いつかれ、先にゲームポ