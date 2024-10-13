＜D.LEAGUE 24−25 ROUND1＞◇10月13日◇東京ガーデンシアター5年目を迎える24−25SEASONが開幕した。注目のパリ五輪ブレイキン日本代表がいきなり大暴れした。Shigekix（シゲキックス＝半井重幸）が加入したKOSE8ROCKSが5−1でSEPTENI RAPTURESに快勝。HIRO10（ヒロテン＝大能寛飛）が加入したValuence INFINITIESが6−0のスイープで強豪FULLCAST RAISERZに完勝した。ともに、この日の「エース」に指名され、新ルールの「エースパ