10月12日は、中国で初めて国立公園が設立されてから3周年の日でした。この3年間に設立された三江源国立公園、大熊猫（ジャイアントパンダ）国立公園、東北虎豹国立公園、海南熱帯雨林国立公園、福建武夷山国立公園の5カ所は、大きな成果を収めてきました。国立公園の保護面積は23万平方キロに達し、中国の重点保護陸生野生動植物種の30％近くがこれらの公園内に生息しています。この3年間、象徴種とされる生物種の個体数は増加し続