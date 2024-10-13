静岡県下田市で男性の後頭部をゴルフクラブで殴り殺害しようとしたとして自称・漁師の男（54）が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは下田市に住む自称・漁師の男（54）です。 警察によりますと男は13日午前6時ごろ下田市二丁目で高知県室戸市の漁師の男性（72）の後頭部をゴルフクラブで殴り殺害しようとした疑いが持たれています。 男性は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 警察は男が容疑