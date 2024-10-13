静岡県静岡市の住宅展示場でモデルハウスの利活用として住宅の中でエステや買い物などを楽しめる新たな事業が始まりました。 静岡市駿河区の住宅展示場の一画にオープンしたのは「夢のホームマルシェMarSHARE（マルシェア）」です。 住宅メーカーが撤退したモデルハウスを利活用して、地域を盛り上げようと、県内でエステ事業を展開する企業が運営します。 3階建て住宅にはサンドウィッチ専門店やエス