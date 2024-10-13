ＤｅＮＡが阪神とのＣＳファーストステージ（甲子園）に２連勝を飾り、１６日から始まる巨人とのファイナルステージ（東京ドーム）に駒を進めた。１２日の第１戦に３―１で先勝すると、突破へ王手をかけた１３日の２戦目も２試合連続となる２桁の１５安打を放って１０―３で圧勝。リーグ３位ながら２位の猛虎を敵地で退けてみせた。敵将・岡田監督は今季限りでの退任が決定済みで、結果的に三浦大輔監督（５０）が引導を渡す格