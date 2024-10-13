モデルの平子理沙（５３）が、日本時間１１日に行われたＭＬＢ地区シリーズ第５戦を現地で観戦したことを、ＳＮＳで明かした。「只今Ｌ．Ａに来ています」と書き出した長文で「次で決まる大事な試合なので『私が応援に行かねばドジャースが負ける！』と思い込み、前日の夜に残り少ないチケットをなんとかギリギリで購入したのでした。試合当日、スタジアムで知ったドジャースの先発は山本投手！パドレスはダルビッシュ投手！や