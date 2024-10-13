「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１０月１３日、有明アリーナ）王者・井上拓真（大橋）が２０１２年８月３日、インターハイ準決勝のリベンジに燃える挑戦者・堤聖也（角海老宝石）の執念に屈し、３−０の判定負けを喫した。拓真は試合後の記者会見で「（高校時代の）因縁どうのこうのというよりはただ単に自分が弱かったっていうだけです。判定を聞く前から負けだと思いましたね。後半辺りから相手のペ