敵地サウジアラビアでの戦いで、大きな刺激と悔しさを感じたようだ。ベンチから勝利を見届けた日本代表GK大迫敬介(広島)は「率直にこういうどアウェーの試合に出たいという思いがより強くなった」と思いを口にした。谷晃生、鈴木彩艶、そして大迫のGKチームは、東京五輪から変わらず切磋琢磨を続ける。たった一人の正守護神という枠を巡り、「それぞれ特徴が違うので。お互いの特徴を尊重し合いながら、自分の武器を出していく