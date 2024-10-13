日本代表MF久保建英(ソシエダ)が北中米W杯アジア最終予選第4戦・オーストラリア戦(15日・埼玉)を2日後に控えた13日の練習後、報道陣の取材に応じ、W杯アジア予選で無失点が続いているチームの守備面に言及した。日本代表は昨年11月に開幕した今回の北中米W杯アジア予選で、2次予選から最終予選に至るまで全8試合無失点を継続中。間に行われたアジアカップでは全試合失点が続き、大きな課題を残していたが、大会後は再び堅守を