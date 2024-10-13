追加招集で日本代表に初選出されたDF関根大輝(柏)は10日のサウジアラビア戦をスタンドから見守った。「自分が出たとき、どういうプレーができるのか。後ろ3枚のプレーやウイングバックのプレーを見て、学ぶところがたくさんあった」と、自身が代表で取り組む3バックの右と中央、そしてウイングバックでのプレーをイメージしながらピッチ上の戦いを見つめていた。「完全アウェーはプロに入って初めて」という熱気に包まれたスタジ