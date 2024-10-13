■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (3659) ネクソン 東証プライム (2736) フェスタリア 東証スタンダード (2687) ＣＶＳベイ 東証スタンダード (4186) 東応化 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7269) スズキ 東証プライム (7420) 佐鳥電機 東証プラ