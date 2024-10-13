次回10月20日（日）よる10時30分 第3話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」。本作は、アメリカの作家、ルイザ・メイ・オルコットが手がけた不朽の大ベストセラー「若草物語」が原案。「もしあの四姉妹が令和ニッポンに生きていたら…」という着想から、舞台を大胆に現代に置き換えて描かれる、社会派シスターフッドコメディー。ストーリーの中心となる町田家の四姉妹を、堀田真由（次女）、仁