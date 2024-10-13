茨城県阿見町の公園で遊んでいた8歳の女の子の頭を金属製のパイプで殴ったとして22歳の男が逮捕されました。阿見町の無職・永井浩太朗容疑者は、町内の公園で遊んでいた小学2年生の女の子の頭を長さおよそ120センチの金属製のパイプで1回殴った疑いが持たれています。13日午後3時半すぎ、公園に来ていた女性から「鉄パイプを持った男がいる」という110番通報がありました。その後も同様の通報が相次ぎ、警察官が公園に駆け