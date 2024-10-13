◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦同級２位・堤聖也（判定３―０）王者・井上拓真（１３日・有明アリーナ）同級２位の挑戦者で、元日本バンタム級王者の堤聖也（２８）＝角海老宝石＝が、王者・井上拓真（２８）＝大橋＝を３―０の判定で破り、世界初挑戦初奪取に成功した。「新チャンピオン―」とコールされると跳び上がって喜びを爆発させた後、一瞬、泣きながら崩れ落ち