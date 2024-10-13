【MLB】ガーディアンズ7-3タイガース（10月12日（日本時間10月13日））【映像】肘に強烈デッドボール直撃→打者の様子がおかしくなる10月12日（日本時間10月13日）に米・オハイオ州クリーブランドにあるプログレッシブ・フィールドで行われたクリーブランド・ガーディアンズ対デトロイト・タイガースの一戦で、今季39本塁打の“両打ちスラッガー”ホセ・ラミレスが、タイガースの誇る“世界No.1”18勝左腕タリック・