北朝鮮国防省は13日夜、首都・平壌上空に韓国の無人機が飛来したとする主張に関連し、追加の挑発の可能性があるとして、軍事境界線付近の部隊に射撃準備の態勢をとるよう指示したと明らかにしました。北朝鮮は11日、韓国が平壌に無人機を侵入させ、政府を批判するビラを飛ばしたと主張する発表をしています。これに関連し、北朝鮮国防省の報道官は13日夜、国営の朝鮮中央通信を通じて「韓国による追加挑発の可能性が高いと予想し、