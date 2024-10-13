選択的夫婦別姓制度への賛否共同通信社の第1回衆院選トレンド調査で、選択的夫婦別姓制度の導入への賛否を尋ねたところ、自民党支持層の63.7％が賛成と答え、全体の66.9％に近い結果となった。石破茂首相は9月の党総裁選で導入に賛成していたが、首相就任後は「さらなる検討が必要だ」と態度を後退させており、支持層の意見との違いが鮮明になった。主な支持政党別に見ると、賛成は立憲民主党が72.6％、日本維新の会71.0％、公