アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が１３日、名古屋市内のセンチュリーホールで１６周年記念コンサート２日目を開催。熊崎晴香（２７）、青木詩織（２８）、長谷川雅（１３）、加藤皐生（１４）ら４７人のメンバーが熱いステージを繰り広げた。オープニングは２日に発売された新曲「告白心拍数」を全メンバーで披露。アイドル１２年目で初のシングル曲センターとなった熊崎を中心に、ド迫力のパフォーマンスで満員の客席を一気に