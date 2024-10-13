ボクシングの世界タイトル戦4試合が13日、東京・有明アリーナであった。【写真】穴口一輝さん。昨年12月、堤と日本王座をかけて戦った世界ボクシング協会（WBA）バンタム級2位の堤聖也（28）=角海老宝石=は、同級王者の井上拓真（28）=大橋=を3―0の判定で下し、王座を奪った。世界ボクシング評議会（WBC）フライ級1位の寺地拳四朗（32）=BMB=は同級2位のクリストファー・ロサレス（29）=ニカラグア=を11回TKOで下し、2階級