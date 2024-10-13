ボートレースからつの「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」は１３日、セミファイナルが行われた。セミファイナル９Ｒから１２Ｒで１着だった４選手が、ファイナルの１号艇から４号艇。その枠番はすっかりおなじみとなった「アミダマシン」によって決められた。見事１号艇を手にしたのは吉川元浩（５２＝兵庫）だ。１号艇が決定した瞬間、席から立ち上がり両手を突き上げてガッツポーズ。「整備をしていい