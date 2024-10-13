新聞を売って生活している新聞販売少年たちが結束し、社会の理不尽と闘ってゆく姿を描いたミュージカル『ニュージーズ』。2021年に初演され、反響を得た作品が新たなキャストを迎え再演される。今回ヒロインのキャサリンを演じるのは、今年宝塚歌劇団を退団した元花組トップ娘役・星風まどかさん。強くてかわいらしいキャサリンとして説得力のある生き方を。「幼い頃からディズニー大好きっ子で、ミュージカルも大好きでした。アラ