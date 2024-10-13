毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。10月13日（日）は、ゲストに田村保乃（櫻坂46）、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、大津広次（きつね）、石井（さや香）を迎えて、7周年特別企画「クリアできなかったゲームにリベンジSP！」をお届け！【動画】櫻坂46田村保乃が「PICO PARK2」をプレイ！7周年特別企画「クリアできなか