元財務官僚で経済学者の高橋洋一嘉悦大教授が１２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、衆院総選挙（２７日投開票）の結果から起こりうる政権構図を占った。週刊文春が１０月１０日号で発表した当落予測で「自民２１９、公明２５、立民１３１、維新５０、共産１０、国民１１」を元に算出した。ただし、文春は、裏金議員の重複立候補を認めないと決まる前のデータであるため、このファクターを加えて補正し、「自民がマイナ