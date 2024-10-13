サッカー日本代表は１３日、Ｗ杯アジア最終予選のオーストラリア戦（１５日、埼玉スタジアム）に向けて、試合会場で全体練習を行った。ＭＦ久保建英（２３、レアルソシエダード）は、アジアの難敵相手にも平常心で戦うことを強調した。０６年のドイツＷ杯や１１年のアジア杯決勝など、オーストラリアとは長年アジアでしのぎを削ってきた。相手は長身の選手が多く、個々の能力も高いため難しい試合になることが予想されるが、久