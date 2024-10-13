ホテルニューオータニ大阪では、｢博多あまおう｣をぜいたくに使ったスイーツビュッフェ｢スーパースイーツビュッフェ2025 ~ホテルでいちご狩り~｣を、2024年11月30日(土)から12月15日(日)までの期間限定で提供いたします。ホテルニューオータニで”元祖いちごビュッフェ”と呼ばれ、長年愛されている｢ホテルでいちご狩り｣が今年も登場します。 “元祖いちごビュッフェ”が今年も登