静岡県川根本町の湖で、SUPをしていた50代の夫婦が溺れました。2人は救助されましたが、死亡が確認されました。警察などによりますと、13日午前11時20分ごろ、川根本町の接岨湖で「SUPをしていた人が溺れている」と一緒にSUPをしていた人から警察に通報がありました。溺れたのは小松史門さん（57）と妻の治子さん（58）で、2人は消防によって湖から引き上げられ、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。警察によ