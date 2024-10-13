中東レバノンに侵攻を続けるイスラエルのネタニヤフ首相は、平和維持活動を担う国連レバノン暫定軍を戦闘地域から撤退させるよう求めました。ネタニヤフ首相「（国連）事務総長、UNIFIL（国連レバノン暫定軍）を危険から遠ざけなさい。今すぐ、直ちに行うべきです」ネタニヤフ首相は13日、声明を出し、レバノンとイスラエルの国境の監視など平和維持活動を担う国連レバノン暫定軍を戦闘地域から撤退させるよう、国連のグテーレス事