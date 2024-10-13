『涙 滲むのは心の本音です.』Release Tour 「僕らで時代を作ります。 ～これ”わや”じゃん～」2024.09.29(sun) 渋谷Spotify O-EAST 『涙 滲むのは心の本音です.』リリースツアーの追加公演として9月29日(日)・渋谷Spotify O-EASTで開催されたワンマンライブ『僕らで時代を作ります。 ～これ“わや”じゃん～』。精力的にライブを重ねている日々の中でますますパワーアップしたbokula