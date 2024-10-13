DIALOGUE＋（ダイアローグ）がニューシングル「TREASURE！」を2025年1月29日（水）に発売することを発表した。また、タイトル曲がTVアニメ『いずれ最強の錬金術師？』のオープニングテーマに起用されることも明らかになっている。 DIALOGUE＋の12thシングルにあたる同作は、初回限定盤にリードトラック「TREASURE！」のミュージックビデオ・メイキング映像に加え、現在開催中の自身初となる