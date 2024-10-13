バルセロナのFWラミン・ヤマルがスペイン代表を早期離脱することになった。スペイン『ムンド・デポルティボ』が伝えている。ヤマルは12日に行われたUEFAネーションズリーグのデンマーク代表戦に先発出場。しかし、試合終盤に負った打撲の影響で途中交代し、試合後には足を引きずる姿も確認されていた。試合翌日に行われた検査で負傷は確認されなかったものの、軽い不快感を訴えているため、クラブと代表チームの協議の結果、15日の