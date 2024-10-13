日本代表のMF三笘薫(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)が15日に行われる2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予戦のオーストラリア代表戦に向け、コメントを残した。10日に行われたグループC第3節のサウジアラビア代表戦では、鬼門となっていたアウェイの地で2-0の完封勝利を手にした日本。13日には、オーストラリア戦の舞台となる埼玉スタジアム2002で帰国後2日目のトレーニングに励んだ。ウイングバックとして先発が続く三