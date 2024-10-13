タレントの鈴木奈々が１３日に自身のＳＮＳを更新し、自身の体重を告白した。インスタグラムで出演番組について触れると、「鈴木奈々ムチムチになったってコメントがあって、まじで５キロ増えました！４５キロから５０キロになりました！身長は１５４センチです」と肩と胸元が開いたトップス姿の写真とともに自身の体重を告白。「体重はあまり気にしてなくて、引き締めたいからジム行ってボディーメイクします」と続けた。