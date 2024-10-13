狭心症の病状悪化で冠動脈バイパス手術を受けていた歌手・松山千春が１３日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・後９時）へ５週ぶりに復帰した。先週まで代役を立てて放送していたが、今回は松山が北海道のスタジオから声を届けた。「９月１日以来、またまたマイクの前に立たせていただくことになった。無事に手術も終え退院して、こうして番組が始められる。本当