「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１３日、有明アリーナ）元日本王者で同級２位の挑戦者・堤聖也（２８）＝角海老宝石＝が、王者の井上拓真（２８）＝大橋＝に挑み、終始攻勢に出て判定３−０で勝利した。高校時代のライバルにプロのリングで雪辱を果たし、世界王座初戴冠。「この瞬間のためにずっとやってきた、生きてきたので。月並みな表現だけど信じられない気持ち。自分はずっと弱いままなんじゃない