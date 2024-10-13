吉高由里子が紫式部（まひろ）役で主演を務める大河ドラマ「光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）で闇落ちの兆しが見え始めている左大臣・藤原道長（柄本佑）。13日放送・第39回「とだえぬ絆」ではまひろの弟・惟規（高杉真宙）の爆弾発言によって、まひろとの秘密の関係が急転する事態となった（※一部ネタバレあり）。〜以下、第39回のネタバレを含みます〜息子の頼通（渡邊圭祐）に、次の東宮を孫の敦成親王とする意志