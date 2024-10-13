放送日時：2024年10月13日（日）22:00ゲスト：岩田剛典私の中の、もうひとりのワタシ。：必要とされる存在にゲストはパフォーマー、ソロアーティストに加え、俳優としても活躍する三代目 J SOUL BROTHERS 岩田剛典さん。今回は番組MC山崎育三郎をイメージしたという全身私服姿で登場。慶應時代に８年間過ごした東横線・日吉駅周辺の思い出の地や慶應大学のキャンパス内を巡りながら、勉強にダンスにと勤しんだ輝く学生生活に迫りま